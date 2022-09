O grupo de hackers "BlackCat" foi o responsável pelo ciberataque ao grupo de energia Encevo, confirmou Bettel que admitiu que não existe 'risco zero'.

Cibersegurança

Enovos. Hackers poderiam ter cortado o fornecimento de energia, diz Bettel

Andréa OLDEREIDE O grupo de hackers "BlackCat" foi o responsável pelo ciberataque ao grupo de energia Encevo, confirmou Bettel que admitiu que não existe 'risco zero'.

O fornecimento de energia no Grão-Ducado poderia ser cortado como resultado de um ciberataque. O dado foi admitido pelo próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel numa resposta parlamentar esta segunda-feira.

A informação surge semanas depois do ataque informático ao maior fornecedor de energia luxemburguês, a Enovos e Creos, do grupo Encevo.

"O risco zero não pode ser alcançado e a possibilidade de um ataque cibernético que ponha em risco o fornecimento de energia não pode ser completamente excluída", diz Bettel, na resposta conjunta aos deputados do CSV Marc Spautz e Octavie Modert.

Um ataque que poderia paralisar o fornecimento de energia seria, contudo, de uma escala diferente daquela que atingiu a Encevo, sublinha, no entanto, o chefe de Governo.

Ameaçaram e cumpriram. Hackers publicam dados de milhares de clientes da Creos

Em julho, o principal fornecedor de energia do Luxemburgo foi vítima de um ciberataque a duas das suas empresas - Creos e Enovos - que divulgou dados pessoais de clientes na dark web.

As empresas de segurança informática ligaram o ciberataque ao grupo 'BlackCat', informação também confirmada pelo primeiro-ministro na resposta. "A Encevo informou as autoridades de que o alegado autor do ataque cibernético ao grupo Encevo seria o grupo de cibercriminosos conhecido como 'BlackCat'", afirma Bettel.

"O grupo apareceu pela primeira vez em novembro de 2021 e acredita-se estar por detrás de vários ciberataques em grande escala na Europa e nos Estados Unidos nos últimos meses", explica ainda.

Questionado se acreditava que um governo estrangeiro poderia estar detrás do ataque à empresa, Bettel afirma que a informação atual "não permite concluir que o grupo está a agir em nome de um ou mais estado(s) estrangeiro(s)".

Bettel afirmou ainda que o Governo está a par do valor exato do resgate que o grupo de hackers pediu à Encevo, mas que não o revela devido às investigações atualmente em curso.

O grupo de hackers, que tem ligações à Rússia, também reivindicou recentemente a responsabilidade por um ataque de resgate contra a indústria energética italiana, que, segundo Roma, poderia estar relacionado com a invasão russa da Ucrânia.

