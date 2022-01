Casal tem antecedentes de consumo de álcool. Foram sentenciados a pena de prisão suspensa, a cumprir um tratamento para o consumo de álcool e a frequentar um curso de prevenção de violência doméstica.

Justiça

Engenheiro luxemburguês e mulher condenados por violência doméstica em Fameck

Redação Casal tem antecedentes de consumo de álcool. Foram sentenciados a pena de prisão suspensa, a cumprir um tratamento para o consumo de álcool e a frequentar um curso de prevenção de violência doméstica.

O tribunal criminal de Thionville emitiu na terça-feira duas sentenças por violência doméstica, uma delas agravada, no caso da mulher, por ter ameaçado o companheiro com uma faca.



O episódio que levou à pronúncia de ambas as sentenças aconteceu numa noite de setembro do ano passado, na casa da família, na comuna francesa de Fameck. A disussão foi motivada pelo consumo de álcool, algo já habitual entre ambos.

Segundo o Le Quotidien, os dois estão na casa dos 40 anos e têm três fihos adolescentes. As discussões na casa da família são constantes, ouviu-se no tribunal, e foi um dos filhos que alertou as autoridades nessa noite.

A mulher terá bebido duas garrafas de rosé naquela noite e o homem entre um litro a dois litros de cerveja.

Como resultado da discussão, só interromida pela entrada da polícia à meia-noite, o marido tinha hematomas no pescoço e antebraços, lesões de defesa, de acordo com o especialista que o examinou. A mulher tinha um hematoma no rosto e uma ferida de um centímetro na bochecha.

Mulher não foi representada por advogado

A advogada do homem sublinhou, em tribunal, que ele é um engenheiro luxemburguês, e que a mulher está desempregada e que tem "um percurso de vida complicado".

A mulher, que não tinha advogado, foi condenada a uma pena de prisão suspensa de cinco meses e o homem a quatro meses de pena de prisão, também suspensa.

Foram ainda sentenciados a cumprirem um tratamento para o consumo de álcool e a frequentarem um curso de prevenção de violência doméstica.





