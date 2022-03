No caso de uma emergência, o Governo tem um plano elaborado: "Infraestruturas críticas como os hospitais teriam prioridade absoluta, seguidos pelos residentes, profissionais e indústria. Espero que nunca tenhamos de implementar este plano, mas ele existe", disse o Ministro da Energia.

Luxemburgo 2 min.

Crise

Energia no Luxemburgo. "E se a Rússia deixar de fornecer? E se for decidido um embargo?"

"A guerra pôs em causa o nosso sistema energético e a segurança energética", disse Paul Galles, esta manhã, na Câmara dos Deputados. E citou números: "41% do nosso gás é fornecido pela Rússia, 26% do petróleo bruto e 46% do nosso carvão". E deixou a pergunta para a qual ainda não há uma resposta clara: "Temos de nos perguntar o que isto significará para todos nós durante os próximos anos".

O deputado do CSV Paul Galles, citado pela RTL, exigiu medidas para uma maior segurança energética no país. "Ninguém sabe o que o futuro trará", argumentou Galles. "E se a Rússia deixar de fornecer? E se for decidido um embargo?".

A resposta de Claude Turmes, Ministro da Energia, foi uma tentativa cde acalmar os ânimos e sobretudo não lançar o pânico. Turmes disse que a segurança do abastecimento é uma prioridade clara e que o governo tem um plano, nomeadamente o plano energético e climático nacional com as suas 50 medidas, que serão agora aceleradas. Mas que também há um plano para uma emergência grave.

"Nesse caso, infraestruturas críticas como os hospitais teriam prioridade absoluta, seguidos pelos residentes, profissionais e indústria. Espero que nunca tenhamos de implementar este plano, mas ele existe".

Sobre a dependência do país em relação ao gás da Rússia para o gás, o ministro anuiu que se trata de algo que tem de acabar. "A utilização de gás na Europa está geralmente a diminuir, tem vindo a diminuir há alguns anos e irá diminuir ainda mais devido à política climática. A maior parte do gás é utilizado para aquecimento e o aumento da eficiência energética significa que isto irá diminuir".

O CSV propôs uma resolução na terça-feira exigindo uma comissão especial para monitorizar o impacto social e económico dos elevados preços da energia, mas esta ainda não foi adotada.

Claude Turmes disse ainda que os preços da energia no Luxemburgo continuam a ser muito mais baixos do que nos países vizinhos e que o Governo tem implementado medidas tais como a indexação automática, subsídios do custo de vida, ajudas especificas para os clientes com os preços do gás, que aumentaram muito mais do que o petróleo para aquecimento, e estabilização dos preços da electricidade".

