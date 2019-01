Sailor Ntwari, estudante em Namur, desapareceu no dia 9 de janeiro de 2019, agora foi descoberto o corpo. O Ministério Público investiga as circunstâncias da morte.

Encontrado morto o jovem desaparecido em Bivels/Vianden

Sailor Ntwari, estudante em Namur, desapareceu no dia 9 de janeiro de 2019, agora foi descoberto o corpo. O Ministério Público investiga as circunstâncias da morte.

Segundo um comunicado da polícia do Luxemburgo o corpo inanimado do jovem desaparecido foi descoberto na quarta-feira à noite, nove dias depois do seu desaparecimento num caminho de terra perto da localidade de Bivels. O Ministério Público vai mandar proceder à autópsia , porque não é ainda de excluir a existência de crime.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.