Encontradas munições de guerra em Hosingen

Os peritos em explosivos do serviço de desminagem do exército tiveram de intervir no local.

A polícia encontrou munições de Segunda Guerra Mundial, esta quarta-feira à tarde, em Hosingen.

Segundo relata a polícia luxemburguesa, as munições foram encontradas perto da residência de Op Der Héi.

Os peritos em explosivos do serviço de desminagem do exército tiveram de intervir no local para neutralizar um "projéctil pesado" e a área circundante esteve fechada ao trânsito até cerca das 18h30.

