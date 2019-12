Brenda Tacchi foi encontrada este domingo. Continuam por apurar as circunstâncias do seu desaparecimento.

Encontrada a jovem de 29 anos desaparecida no sábado

As autoridades luxemburguesas encontraram a jovem de 29 anos que tinha sido vista pela última vez no sábado por volta das 17h30, junto ao Centro Hospitalar do Luxemburgo.

O desaparecimento de Brenda Tacchi foi comunicado por volta do meio-dia deste domingo. Ao fim da tarde a jovem foi localizada.

As circunstâncias do seu desaparecimento estão ainda por apurar. As autoridades também não revelaram como é que a encontraram.