As regras do CovidCheck também devem ser alíviadas no desporto e na cultura.

Covid-19

Encerramento de cafés e restaurantes às 23h chega ao fim

Redação O encerramento de cafés e restaurantes às 23h deixará de ser obrigatório nas próximas semanas, assim que for aprovada uma nova lei covid no Grão-Ducado.

Segundo a RTL, as regras do CovidCheck também devem ser alíviadas no desporto e na cultura.



A nova lei covid deverá ser aprovada esta sexta-feira pelo Conselho de Governo, avança a rádio. As regras deverão entrar em vigor até ao final da próxima semana ou na semana seguinte.

O Conselho reuniu na quarta-feira para fazer o balanço da situação da pandemia no Luxemburgo. De acordo com a RTL, os três partidos da maioria concordaram em aliviar as restrições.

Ainda não foram divulgados pormenores sobre as alterações ao regime CovidCheck, uma vez que o texto da nova lei covid ainda está a ser redigido.

O texto final deverá ser aprovado pelo Conselho de Governo na sexta-feira, antes de ser apresentado publicamente pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e pela ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Na quarta-feira, o partido da oposição ADR solicitou que o dia 1 de março de 2022 fosse o "dia da liberdade", apelando à abolição de todos os controlos baseados no passe de vacinação.

Na terça-feira, a OGBL pediu o fim do CovidCheck obrigatório no trabalho, uma medida que já "atingiu os limites".

