Militares do Exército luxemburguês distribuem máscaras de proteção no parque de estacionamento do aeroporto do Findel aos empregadores da indústria manufatureira, por cá cdesignada como "setor do artesanato".

Empresas vão receber cinco máscaras por trabalhador

Esta operação – realizada em colaboração com a Câmara dos Ofícios (Chambre des Métiers, na denominação original em francês) – começou na sexta-feira e que vai durar durar durante o fim de semana.

Mas as máscaras oferecidas pelo Estado não são reservadas apenas aos trabalhadores da indústria manufatureira. Todas as empresas do país têm direito a um 'kit' que contém cinco máscaras e que será oferecido a cada trabalhador, assegura a Câmara de Comércio em comunicado.

Esse 'kit' será enviado por correio às empresas com mais de 50 trabalhadores. As empresas com menos de 50 assalariados vão receber uma carta do Centro Comum da Segurança Social (CCSS), nos próximos dias. Nessa carta estará indicado a quantidade de máscaras a que a empresa tem direito. As máscaras vão depois ser entregues num dos postos de correio (que será mencionado na carta) e para as levantar, o trabalhador terá de entregar a carta.

A Câmara do Comércio lança um apelo às pequenas empresas para não ligarem para as 'hotline' do Governo a pedir informações sobre a entrega das máscaras. Está tudo a ser feito para que as máscaras cheguem o mais rapidamente possível aos destinatários.

