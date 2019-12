Já Portugal é dos países com maior taxa de perceção de corrupção.

Empresas luxemburguesas são das que menos sentem corrupção na UE

Henrique DE BURGO Já Portugal é dos países com maior taxa de perceção de corrupção.

O Luxemburgo é o segundo país da União Europeia (UE) com menor taxa de perceção de corrupção. Por cá, apenas 26% das empresas consideram que a corrupção é um problema espalhado pelo país, segundo dados da Comissão Europeia, publicados no âmbito do Dia Internacional contra a Corrupção, que se assinalou esta segunda-feira.

Melhor do que o Luxemburgo só mesmo a Dinamarca, cujo nível de perceção de corrupção é de 16%, bastante inferior aos 63% da média da UE. No extremo oposto do ‘ranking’, estão países como Roménia (97%), Grécia (95 %) e Portugal (92 %).

Questionadas sobre se consideram que as pessoas e os negócios envolvidos em esquemas de corrupção sofrem sanções adequadas, 59% das empresas no Luxemburgo respondem pela afirmativa.

Foto: Shutterstock

As empresas nacionais que participaram no Eurobarómetro são da opinião que as práticas corruptas mais comuns no Grão-Ducado são o favorecimento de amigos e familiares nos negócios (47%, contra 45% na UE), o favorecimento de amigos e familiares em instituições públicas (34%, contra 42% na UE), seguida da oferta de presentes ou viagens em troca de serviços (24%, contra 27% na UE).

Fraude e fuga aos impostos (22%), comissões (21%), subornos (16%) e financiamento de partidos políticos a troco de contratos públicos ou influências (12%) são as outras formas de corrupção apontadas com menor frequência.

Por outro lado, cerca de um terço das empresas luxemburguesas classificam como "improvável" denuncias às autoridades (37%) por práticas de corrupção.

Já 32% dos empresários inquiridos acreditam ser “provável” que suspeitos de corrupção sejam acusados e condenados.

O Eurobarómetro foi realizado entre 30 de setembro e 24 de outubro de 2019, com base em entrevistas a 7.722 empresas dos 28 Estados-membros.