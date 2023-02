Trabalhadores de três empresas relatam ao Contacto casos de salários em atraso.

Trabalho

Empresas de construção com salários em atraso no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Trabalhadores de três empresas relatam ao Contacto casos de salários em atraso.

Há diversas empresas de construção no Luxemburgo com salários em atraso. É o caso da Portolux Construction Sarl. Os trabalhadores não recebem há três meses. Também não lhes foi pago o prémio de fim de ano. Uma situação relatada ao Contacto por um dos trabalhadores, de 41 anos, que está na empresa há 23. “Não sabemos a razão, mas foram inventadas várias desculpas para justificar a situação”, sublinha.

Também a MaçonLux tem casos de salários em atraso. Há trabalhadores que ainda não receberam o salário de janeiro e o prémio do fim do ano. A explicação dada pelos responsáveis, de acordo com um dos trabalhadores, “é que não há dinheiro". Nos estaleiros "há falta de material porque há atrasos nos pagamentos aos fornecedores", revela outro trabalhador.

Emprego na construção civil foi um dos que mais caiu em 2022 no Luxemburgo "No quarto trimestre, o emprego reportado à ADEM no setor da construção civil continuou a diminuir", sublinha o Statec na sua análise, não antevendo perspetivas animadoras para o setor.

Outra das empresas afetadas é a AZ COLOR. Alguns trabalhadores também ainda não receberam os salários de janeiro. Um deles afirmou ao Contacto que “todos os dias nos levantamos cedo para vir trabalhar, cumprimos a nossa parte e o patrão no final do mês devia cumprir a parte dele. Quando trabalhamos temos que receber porque todos temos responsabilidades e compromissos, tenho filhos pequenos para cuidar”, desabafa. “A escravatura já acabou, mas aqui no Luxemburgo, os patrões fazem de nós o que querem porque acham que estão acima da lei”, lamenta.

