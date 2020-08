O fim das férias coletivas e a retoma da atividade em setores como a construção e as limpezas foram identificados pela Direção da Saúde como “momentos-chave para detetar e controlar a propagação do vírus”.

Empresas da construção e limpezas começam esta semana a receber vouchers para testes covid

Diana ALVES O fim das férias coletivas e a retoma da atividade em setores como a construção e as limpezas foram identificados pela Direção da Saúde como “momentos-chave para detetar e controlar a propagação do vírus”.

As empresas dos setores da construção e das limpezas, que empreguem pelo menos três pessoas, começam esta semana a receber vouchers para que parte dos seus empregados possa fazer o teste de diagnóstico à covid-19.

A iniciativa de testar parte dos trabalhadores daqueles dois setores insere-se na estratégia de teste do Luxemburgo e surge para tentar controlar a propagação do vírus, numa altura em que as férias coletivas estão a chegar ao fim e milhares de pessoas se preparam para regressar ao país.



Segundo informação divulgada em julho pela Câmara dos Ofícios, em comunicado, o fim das férias coletivas e a retoma da atividade em setores como a construção e as limpezas foram identificados pela Direção da Saúde como “momentos-chave para detetar e controlar a propagação do vírus”.

Já de acordo com a Câmara do Comércio, envolvida nesta campanha de rastreio, a ideia é testar cerca de 55% do pessoal daquelas empresas no espaço de duas a três semanas.

As empresas começam então esta semana a receber a primeira série de vouchers, destinada a cerca de 15% do pessoal. A segunda série de cupões será enviada na próxima semana, devendo a abranger 40% dos efetivos das empresas.

A Câmara do Comércio explica que o objetivo é atribuir vouchers de forma a que pelo menos um membro de cada equipa seja testado.

Os vouchers são válidos durante duas semanas e os testes podem ser feitos em todos os centros de rastreio criados ao abrigo do programa de testes em larga escala e mediante marcação através do site covidtesting.lu.

Depois, com base nos resultados, será avaliada a necessidade de as empresas fazerem mais exames.

A Câmara dos Ofícios esclarece que caberá ao empregador selecionar os trabalhadores que serão testados em função das interações sociais entre os empregados, mas sublinha que o teste é voluntário.

Os vouchers destinam-se tanto ao pessoal da empresa, como aos trabalhadores temporários.



