Empresa luxemburguesa vai trabalhar com a NASA em programa lunar

A empresa privada luxemburguesa Ispace Europe é uma das quatro companhias selecionadas pela agência espacial norte-americana, NASA, para participar no programa Artemis, com o objetivo de pousar a primeira mulher e o próximo homem na Lua, em 2024.

Especializada no desenvolvimento de microrrobótica para exploração lunar, a empresa luxemburguesa vai recolher amostras de rocha no Polo Sul lunar, refere a agência norte-americana num comunicado divulgado no seu site.

As outras três empresas são as norte-americanas Lunar Outpost e Masten Space Systems, e a japonesa Ispace Japan. Recorde-se que o Luxemburgo foi um dos sete países que em outubro assinaram um acordo com a NASA para planear o regresso da humanidade à Lua até 2024, no âmbito do programa Artemis.

A contribuição do Grão-Ducado vai ser feita através da Agência Espacial Luxemburguesa, que vai trabalhar nas áreas de "prospeção de recursos, mobilidade de superfície e operações e energia", garantiu na altura o ministro da Economia, Franz Fayot.

O Programa Artemis vai começar a enviar cargas úteis à Lua a partir de 2021, mas a chegada humana à superfície lunar só deverá acontecer em 2024. O programa prevê ainda a construção da estação lunar Gateway, que servirá também para preparar futuras missões ao planeta Marte.



