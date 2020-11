O diretor-executivo da empresa, Luc Provost, avança que a empresa vai intensificar a produção, preparando-se para passar de algumas centenas de frigoríficos por semana para vários milhares.

Empresa em Hosingen produz frigoríficos para a vacina contra a covid-19

Diana ALVES O diretor-executivo da empresa, Luc Provost, avança que a empresa vai intensificar a produção, preparando-se para passar de algumas centenas de frigoríficos por semana para vários milhares.

As vacinas contra a covid-19 estão encomendadas e os frigoríficos também. De acordo com o Paperjam, o Estado já encomendou os frigoríficos onde serão armazenados as milhares de doses de vacinas que deverão chegar ao Luxemburgo em meados de dezembro. E o fabricante é luxemburguês.

Trata-se da empresa B Medical Systems, situada em Hosingen, que fabrica frigoríficos para uso médico e que, com o anúncio da chegada da vacina ao Grão-Ducado dentro de algumas semanas, está a assistir a um aumento do negócio.

Citado pelo Paperjam, o diretor-executivo da empresa, Luc Provost, avança que a empresa vai intensificar a produção, preparando-se para passar de algumas centenas de frigoríficos por semana para vários milhares.

Um dos clientes da B Medical Systems é o Estado luxemburguês, que deverá receber em dezembro várias dezenas de aparelhos. A encomenda do Governo inclui frigoríficos que poderão armazenar a vacina a uma temperatura de -80° – como exige a vacina da Pfizer – e também aparelhos capazes de conversar substâncias a -20° ou a +4° e ainda contentores destinados ao transporte da vacina, escreve o Paperjam.

Note-se que o armazenamento da vacina da Pfizer, por exemplo, requer temperaturas muito baixas, exigindo frigoríficos específicos. Esse é um dos fatores que contribuem para o preço dos aparelhos da empresa de Hosingen, que, além de garantirem as temperaturas necessárias, são equipados com um sistema de segurança especial. Segundo a revista, o preço de venda de um frigorífico da B Medical Systems varia entre os 10.000 e os 15.000 euros, sem IVA.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.