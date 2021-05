Na sexta-feira, uma delegação da direção da empresa convocou a delegação do pessoal para informar que iria iniciar um processo de despedimentos coletivos.

Empresa de segurança G4S deverá despedir mais de 50 pessoas

Na sexta-feira, uma delegação da direção da empresa convocou a delegação do pessoal para informar que iria iniciar um processo de despedimentos coletivos.

O plano despedimento coletivo da empresa de segurança G4S deverá afetar, pelo menos, mais de meia centena de postos de trabalho.

A Confederação Sindical Independente do Luxemburgo (OGBL) e a Confederação Sindical Cristã do Luxemburgo (LCGB) confirmaram à RTL que estão em cima de mesa 60 despedimentos.

Estas medidas de reestruturação vão afetar guardas de segurança, que na sua maioria desempenham o trabalho a tempo parcial.

Despedimentos coletivos à vista na empresa de segurança G4S Plano social à vista na empresa de segurança G4S.

Na sexta-feira, uma delegação da direção da empresa convocou a delegação do pessoal para informar que iria iniciar um processo de despedimentos coletivos. A G4S emprega atualmente cerca de 1.200 pessoas e foi vendida no mês de março à norte-americana Allied Universal.



Os sindicatos OGBL e LCGB manifestam a sua oposição aos despedimentos e reivindicam que sejam encontradas outras soluções internas, através de um plano de manutenção de emprego, numa altura, em que a crise da pandemia começa a abrandar.



De acordo com a RTL foi agendada uma reunião com a direção da G4S para o próximo dia 18 de maio. A par desse encontro, os dois sindicatos pediram também uma reunião com o Departamento para a Indústria da Segurança da Federação dos Empresários Luxemburgueses (Fédil).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.