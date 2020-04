A unidade de produção de Kirchberg já recebeu mais de 4 mil pedidos, incluindo de outros países europeus.

Empresa de Kirchberg produz viseiras para hipermercados Cora

Henrique DE BURGO

A filial luxemburguesa do grupo italiano Guala Closures (GCL International) adaptou a sua linha de produção para fabricar viseiras de proteção, no âmbito da pandemia da covid-19. A empresa de Kirchberg, especializada no fabrico de garrafas de água e outras bebidas, vai entregar 250 viseiras para assegurar a proteção dos trabalhadores do Cora, nos hipermercados de Foetz e do City Concorde.

Esta colaboração teve como intermediária a Agência Nacional para a Promoção da Inovação e Investigação e a Luxinnovation. A unidade de produção de Kirchberg já recebeu mais de 4 mil pedidos, incluindo de outros países europeus, e como resposta à procura tem aumentado a produção deste equipamento de segurança.

Covid-19. Depois dos ventiladores, ArcelorMittal produz viseiras para pessoal médico Siderúrgica luxemburguesa está a utilizar a sua experiência em tecnologia de impressão a 3D no combate à covid-19.

Até agora foram produzidas várias viseiras de proteção para profissionais de saúde e administrações luxemburguesas. As próximas entregas deverão destinar-se a hospitais do Grão-Ducado e da região francesa do Grande Este, refere a empresa em comunicado.

Também recentemente a siderúrgica luxemburguesa ArcelorMittal começou a produzir ventiladores e viseiras de proteção para pessoal médico. Mas, desta vez, o material será entregue em Espanha.



