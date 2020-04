Valores faturados foram apresentados como alteração ao contrato e considerados injustificados, pela ULC, que recomenda que clientes não assinem estas cláusulas sem haver regras claras.

Empresa de construção cobra 30 mil euros por "medidas de segurança sanitária"

Uma empresa de construção civil sediada no Luxemburgo estará a faturar aos clientes até 30.000 euros por "medidas de segurança sanitária".

Segundo a notícia avançada pela RTL, uma empresa de construção enviou várias alterações contratuais aos seus clientes, onde uma das principais é a aplicação de custos adicionais até 30 000 euros para cobrir "medidas de segurança sanitária", devido à covid-19.

A Associação Luxemburguesa de Consumidores (ULC) explicou àquele orgão que tinham recebido várias questões desde que os estaleiros de obras foram reabertos, na passada segunda-feira, 20 de abril, com a apresentação de montantes entre "700 e 30.000 euros".

De acordo com o organismo, os documentos que foram enviados aos clientes informavam que os trabalhos de construção só poderiam ser retomados se o pagamento desses valores extra fossem efectuado. A ULC sublinhou que no que respeita à cobrança de valores acima do normal que acabaram mesmo por ser facturados aos clientes, desde a reabertura dos seus estaleiros de construção, só tinha conhecimento da situação daquela empresa.

Não assinar alterações sem pedir explicações

No entanto, e porque poderá não ser caso único, a associação deixa um alerta: aconselham-se os clientes das construtoras, sejam empresas ou particulares, "a não assinarem estas alterações ao contrato porque, uma vez assinadas, terão de pagar".

A ULC argumenta que os montantes solicitados podem ser "desproporcionados em relação aos custos" efectivamente causados pelas novas medidas de segurança e sublinha, tomando como exemplo o caso da cobrança de 30 mil euros que "não se sabe como é que essa empresa calculou os custos porque não envia qualquer prova dos cálculos aos clientes".

Sobre a legalidade de se poderem fazer essa alterações aos contratos, para fazer refletir alegados custos com material de proteção, o organismo considera, reportando-se ao exemplo da empresa citada que "não se especifica em parte nenhuma que estes custos devem ser cobertos pelos clientes".

A associação de consumidores explicou ainda à RTL que pediu esclarecimentos ao governo sobre esta matéria.

