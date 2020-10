O Luxemburgo tem como objetivo nacional alcançar os 25% de produção em energia totalmente dependente de fontes renováveis.

Empresa Arthur Welter inaugura um dos mais potentes painéis fotovoltaicos do país

Henrique DE BURGO

A empresa de logística Arthur Welter, com sede em Leudelange, inaugurou esta quinta-feira uma das mais potentes instalações de painéis fotovoltaicos do país, com a parceria da Enovos.

Os painéis foram instalados sobre o teto dos armazéns da Arthur Welter no terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange, e são os maiores do género no país, refere a empresa Arthur Welter em comunicado. Ao todo, foram instalados 8.510 painéis, com capacidade para produzir 2,55 Gigawatt por hora (Gwh) e fornecer energia limpa para alimentar 567 casas.

Recorde-se que as empresas Goodyear e Enovos anunciaram em maio que vão construir duas centrais fotovoltaicas no circuito de testes da fábrica de pneus, em Colmar-Berg.

O Luxemburgo tem como objetivo nacional alcançar os 25% de produção em energia totalmente dependente de fontes renováveis, sendo que atualmente cumpre apenas 10%.



