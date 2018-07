I Encontro de Negócios Luso-Luxemburguês vai decorrer a 18 de agosto.

Empresários de Portugal e do Luxemburgo reúnem-se em Mortágua

Mortágua vai acolher, no próximo dia 18 de agosto, o I Encontro de Negócios Luso-Luxemburguês com apoio camarário e o objetivo de promover o contacto entre empresários portugueses e outros oriundos do Luxemburgo.



Trata-se de um espaço que vai privilegiar o debate sob o tema Internacionalização: Desafios e Oportunidades. Foram convidados o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, mas também elementos de entidades como a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), entre outros.



O encontro vai decorrer no Centro de Animação Cultural de Mortágua e a participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do link: https://goo.gl/AME7Mt, pelo e-mail: geral@aciba.pt ou via telefone: (0351) 231 201 606.

