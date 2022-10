As atividades especializadas e os serviços de apoio foram os setores que mais progrediram, com um crescimento de 4,7%.

Statec

Emprego no Luxemburgo aumentou 3,6% num ano

Susy MARTINS As atividades especializadas e os serviços de apoio foram os setores que mais progrediram, com um crescimento de 4,7%.

O emprego continua a progredir no Luxemburgo. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) na última conjuntura económica, a taxa subiu 0,8% no segundo trimestre deste ano. Comparando com o ano anterior, o aumento é de 3,6%.

As atividades especializadas e os serviços de apoio foram os setores que mais progrediram, com um crescimento de 4,7%.

Também as administrações e serviços públicos foram ramos dinâmicos com um aumento de 3,9%.

Economia luxemburguesa caminha para a recessão A mais recente análise conjuntural do Statec aponta recuos no PIB no segundo trimestre e traça um cenário mais negro para os próximos meses, que se poderá refletir numa subida do desemprego.

Segundo os dados do Statec o número de trabalhadores transfronteiriços aumentou mais que o dos trabalhadores residentes, 1,2% contra 0,6%.



Apesar do crescimento do emprego, no geral, as previsões para a economia luxemburguesa nos próximos meses são pessimistas, com o instituto de estatística a prever uma tendência recessiva, que se poderá refletir numa subida do desemprego.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.