A diferença entre os dois géneros tem vindo a diminuir nos últimos anos. Os mais recentes dados dão conta da maior proximidade de sempre na última década.

Emprego. Há mais trabalhadores homens do que mulheres

Diana Alves A diferença entre os dois géneros tem vindo a diminuir nos últimos anos. Os mais recentes dados dão conta da maior proximidade de sempre na última década.

O Luxemburgo tem mais trabalhadores homens do que mulheres. A taxa de homens dos 20 aos 64 anos de idade ativos no mercado de trabalho é 7,9% superior à das mulheres, segundo dados do gabinete de estatísticas da União Europeia (Eurostat) referentes a 2017 e divulgados hoje à margem do Dia Internacional da Mulher.

Este é o valor mais baixo da última década, registando-se uma quebra de três pontos percentuais face ao ano precedente. Se recuarmos uma década, a diferença é ainda mais expressiva. Em 2007, a proporção de homens trabalhadores era 17,3% superior à de mulheres.

No conjunto dos países da União Europeia (UE), a taxa de mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos a trabalhar rondava os 66,5%. Nos homens, a percentagem subia para os 78%. A Lituânia é o Estado-membro do bloco com a menor diferença (1%), enquanto Malta regista o maior fosso (24,1%).

As escadas do poder têm mais obstáculos para as mulheres Num momento em que 23 associações, sindicatos, partidos políticos e ONG escreveram a Xavier Bettel, reclamando que o próximo Governo tenha paridade entre mulheres e homens, o Contacto procurou explicações para a falta de mulheres em lugares de decisão. E há respostas de mulheres que decidem.

Há poucos dias atrás, o Eurostat dava conta de que elas continuam a ganhar menos do que eles apesar de o Grão-Ducado ter uma das menores diferenças salariais entre géneros da União Europeia. O país faz também parte de uma pequena lista Estados cujas leis garantem a igualdade efetiva entre homens e mulheres no trabalho.

Também recentemente o Grão-Ducado foi considerado o sexto melhor país do mundo para mulheres imigrantes.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.