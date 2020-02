Estas são as duas áreas em que o emprego mais cresceu ao longo do ano passado, mas a área da prestação de serviços às empresas continua a ser a principal criadora de postos de trabalho no Luxemburgo.

Emprego. Comércio e função pública são os setores mais dinâmicos

Diana ALVES Estas são as duas áreas em que o emprego mais cresceu ao longo do ano passado, mas a área da prestação de serviços às empresas continua a ser a principal criadora de postos de trabalho no Luxemburgo.

Os trabalhadores da área do comércio e da função pública viram no ano passado as suas oportunidades de emprego crescer. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (STATEC), estes dois setores foram os únicos onde a criação de emprego se manteve a um nível acelerado ao longo de 2019.

Segundo o último boletim de conjuntura do STATEC, o ramo do comércio foi estimulado pela abertura de vários pontos de venda no país, com destaque para o centro comercial da Cloche d’Or. No que toca à função pública, a evolução deve-se à reforma do exame de acesso ao setor.

Embora estes tenham sido os setores onde o emprego mais cresceu ao longo do ano passado, a área da prestação de serviços às empresas continua a ser a principal criadora de postos de trabalho no Luxemburgo. O STATEC destaca, no entanto, que este ramo de atividade apresenta um dos abrandamentos mais pronunciados. Algo que se explica, em parte, pelo recuo do trabalho temporário.

A criação de emprego na praça financeira também registou um abrandamento significativo. Isto porque, as empresas de gestão de fundos de investimento e de pensão e as chamadas “Soparfi” (sociedades de participações financeiras) recrutaram menos do que nos trimestres anteriores.

No que diz respeito à banca, as perspetivas de emprego foram abaladas pelos recentes anúncios de planos sociais que preveem 550 despedimentos nos próximos meses. Mesmo assim, os especialistas do gabinete de estatísticas sublinham que o emprego no setor financeiro continua a progredir a um ritmo aceitável (3,1% no final de 2019), beneficiando da deslocalização de empresas na sequência do Brexit.

Globalmente, o emprego cresceu 3,6% num ano no Luxemburgo. No entanto, se excluirmos o peso dos fenómenos isolados – como a abertura de novos pontos de venda que estimulou a criação de emprego no comércio –, a evolução do emprego não vai além dos 3%.