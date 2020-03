Governo adianta que está a trabalhar para encontrar uma solução o mais rapidamente possível para estes casos.

Empregadas da limpeza que trabalhem para particulares sem direito a desemprego parcial

Redação Governo adianta que está a trabalhar para encontrar uma solução o mais rapidamente possível para estes casos.

As empregadas da limpeza a trabalhar para particulares, assim como os trabalhadores por conta própria. não terão direito a recorrer ao desemprego parcial.



O ministro do Trabalho reconheceu a limitação desta situação, esta tarde, em conferência de imprensa, e garantiu, no caso das empregadas da limpeza, que o governo a trabalhar para encontrar uma solução o mais rapidamente possível.

Para já, as medidas aprovadas garantem que os trabalhadores que ganhem o salário mínimo nacional receberão a 100% em vez dos 80% previstos pelo desemprego parcial, sendo que, como refere, o comunicado do governo, resultante das negociações entre o Ministério do Trabalho e os parceiros sociais, "a diferença entre o montante do desemprego parcial e o salário social mínimo não qualificado será paga pelo Fundo de Emprego".









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.