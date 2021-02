Não foi um baby boom, mas o número de nascimentos aumentou mesmo no ano da pandemia. A cidade do Luxemburgo registou mais de 6 mil nascimentos. Mais 9% do que em 2019.

Emma e Gabriel foram os nomes mais escolhidos em 2020

Não se sabe quantas "Emmas" ou "Gabrieis" há entre os 6.033 bebés registados na capital em 2020, mas, de acordo com as informações da comuna estes foram os nomes mais escolhidos pelos pais do ano da pandemia.

Num país onde 49% da população são estrangeiros, a lista dos 10 nomes mais escolhidos espelha de resto da multiculturalidade instalada. Entre as raparigas, Emma destaca-se entre as também muitas "Leas", "Sofias", "Zoés" e "Mias". Na categoria dos rapazes, Léo, Louis, Liam e Félix, seguem-se a Gabriel.

Segundo os números fornecidos pela comuna do Luxemburgo, um total de 6.033 nascimentos foram registados até ao final de 2020. Não é propriamente um baby boom, mas de facto, há um aumento do número de registos na ordem dos 9% em relação a 2019. No mesmo comprimento de onda, como diz o L'Essentiel, contaram-se 5.522 bebés em 2018, 5.434 bebés em 2017 e 5.240 bebés em 2016.

De resto, a tendência foi confirmada pelo Centre Hospitalier de Luxembourg que planeava atingir um novo pico de nascimentos estimado em 3.200, na sua maternidade, até ao final do ano que ficou marcado pelo primeiro ano dos confinamentos que acompanham a pandemia.

