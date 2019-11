O open day vai decorrer no dia 16 de novembro, na capital do Grão-Ducado.

Emirates vem ao Luxemburgo recrutar tripulação de cabine

Uma das maiores companhias aéreas do mundo vem este mês ao Luxemburgo recrutar hospedeiras e comissários de bordo para reforçar a equipa.

O open day vai decorrer no dia 16 de novembro, a partir das 9h00, no Novotel, em Kirchberg.

Segundo a informação disponível no site da companhia aérea, os requisitos necessários para a candidatura são:

- Ter pelo menos 21 anos de idade no momento do início do contrato;

- Alcançar 2,12 cm em pontas dos pés e braços esticados;

- Ter pelo menos 1,60 cm de altura;

- Ter terminado o 13.° ano (o que equivale ao 12.°, em Portugal);

- Falar e escrever inglês fluentemente;

- Não ter tatuagens visíveis com o uniforme da tripulação vestido (cosméticos e adereços para cobrir as tatuagens não são permitidos);

- Ter um Índice de Massa Corporal (IMC) saudável.

Para o open day é preciso levar o currículo atualizado, com quatro fotografias (saiba aqui quais as caraterísticas específicas de cada uma) e ter uma imagem cuidada.

Para saber mais sobre o processo de recrutamento, pode consultar o site da companhia aérea.