Salário livre de impostos e alojamento incluído no Dubai? A maior companhia aérea do mundo está a organizar um dia de recrutamento no Grão-Ducado. É já a 24 de fevereiro.

Emirates está a recrutar no Luxemburgo

Currículo em inglês com a fotografia atualizada, "um braço com 212 cm de alcance", facilidade de adaptação e 21 anos de idade. Nem mais, nem menos.

A Emirates está a reforçar a tripulação e o Luxemburgo está na rota. A maior companhia aérea do mundo está a organizar um dia de recrutamento no Hotel Le Place d'Armes no dia 24 de fevereiro. Arranca às 9h da manhã e deve estender-se tarde fora. Além do registo online com antecedência, a Emirates aconselha os candidatos a certificar-se que estão livres durante todo o dia.

A empresa procura pessoas "de mente aberta, prestáveis, amigáveis e orientadas para o serviço". Além do salário isento de impostos, os funcionários da companhia aérea de cinco estrelas têm direito a alojamento partilhado gratuito no Dubai, transporte gratuito de e para o trabalho e um seguro de saúde.

Com mais de 158 destinos em seis continentes, a frota moderna de 217 aviões de grande porte emprega pessoas de 130 nacionalidades diferentes.