Emigrantes que compraram bebés em Portugal vão ser processados

Os portugueses que compraram bebés a um casal detido pela Polícia Judiciária do Porto vão ser investigados, disse ao Contacto o diretor da PJ do Porto, Norberto Martins. Em causa estão quatro recém-nascidos adquiridos ilegalmente por famílias portuguesas no Luxemburgo, Suíça e em França. As famílias terão pago cerca de vinte mil euros por criança.





A denúncia anónima terá vindo de vizinhos, que estranharam as sucessivas gravidezes de “uma senhora”, sem que depois os bebés nunca chegassem a ser vistos. A mulher, que tem outros filhos, terá estado grávida pelo menos quatro vezes, durante um período de cerca de seis anos. Mas findo o período de gestação, os recém-nascidos desapareciam.

A Polícia Judiciária pôs-se em campo. Durante vários meses, os agentes da Direção do Norte do país foram recolhendo indícios e investigando o estranho caso. A investigação da PJ, coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, culminou na detenção de uma cidadã brasileira e de um português, no final de dezembro.

O casal foi acusado de quatro crimes de tráfico de seres humanos. Entre julho de 2011 e 2017, terão entregado “quatro recém-nascidos” a famílias portuguesas em França, Suíça e Luxemburgo, “mediante pagamentos pecuniários e outras contrapartidas”, explicou a Polícia Judiciária em comunicado de 20 de dezembro. Nesse mesmo dia, a PJ convocou uma conferência de imprensa em que deu mais informações sobre o caso.

A mulher tem nacionalidade brasileira e vive em Portugal há vários anos, sendo funcionária de uma pastelaria. Manteria há cerca de dez anos uma relação com um português, empreiteiro da construção civil, embora vivessem separados, ela “na área do Porto” e ele “de Vila do Conde”.

O esquema, que terá rendido ao casal pelo menos 80 mil euros, era simples. As crianças já seriam geradas com o intuito de as vender. A PJ ainda está a investigar a paternidade dos bebés, para apurar se eram gerados com o companheiro da mulher ou se esta recorria a outro homem para conceber as crianças. Certo é que a mulher vendia depois os próprios filhos logo que nasciam, a cerca de 20 mil euros por bebé, que poderão ter sido pagos, em alguns casos, em prestações, segundo informação do Jornal de Notícias.

As crianças terão sido entregues a “portugueses que estão emigrados em países estrangeiros” como França, Suíça e Luxemburgo, disse o diretor da PJ do Norte, Norberto Martins, em declarações durante a conferência de imprensa no Porto. Para regularizar a situação dos bebés nos países para onde eram vendidos, o casal recorria a um expediente simples, conta o JN. A criança era registada na conservatória do registo civil tendo como mãe a brasileira. Depois, o comprador perfilhava a criança. A mulher e o cliente celebrariam então um acordo de regulação das responsabilidades parentais sobre a criança, homologados pelo Ministério Público e a Conservatória, prevendo que a guarda do menor fosse confiada ao “pai” comprador. Desta forma, o cliente ficava autorizado a levar a criança para o estrangeiro.

O diretor da PJ avançou que a polícia já fez contactos com as autoridades judiciais dos países para onde as crianças foram vendidas, e garantiu também que estas estão em segurança. As famílias que compraram os recém-nascidos “eram famílias normais que queriam ter uma criança e fugir ao ritmo lento do sistema” de adoção, que pode levar vários anos, explicou o diretor da PJ Norte ao Observador.

Apesar disso, as famílias não deverão eximir-se à justiça. Isso mesmo confirmou ao Contacto o diretor da PJ. “As pessoas que ’compraram’ as crianças serão, evidentemente, objeto de investigação criminal”, disse Norberto Martins, em resposta a questões enviadas por escrito pelo Contacto à Polícia Judiciária do Porto.

O diretor da PJ do Norte recusou no entanto avançar mais informações sobre o caso, afirmando que o “inquérito se encontra em segredo de justiça”. Não se sabe por isso se, no caso do Luxemburgo, estará em causa uma ou mais crianças, e em que data terá sido feito o “negócio” no caso do Grão-Ducado. As crianças vendidas poderão ter agora entre sete e dois anos, já que os recém-nascidos foram entregues entre 2011 e 2017, segundo o comunicado da PJ.

Contactada por este jornal, a Procuradoria do Luxemburgo não tinha para já qualquer informação sobre o caso, mas o porta-voz, Henri Eippers, ressalvou no entanto o facto de, “em período de férias judiciais”, ser mais difícil apurar se a comunicação das autoridades portuguesas já terá chegado ao Grão-Ducado.

E os menores?

Outra das questões em aberto é o que acontecerá aos menores em causa. Aqui, está em causa o superior interesse da criança, tendo em conta que, no caso do menor mais velho, viverá já com a mesma famíla há pelo menos sete anos. “Uma coisa é intervir quando uma criança tem dias ou meses, outra é quando tem seis ou sete anos e foi bem tratada”, explicou na conferência de imprensa o diretor da Polícia Judiciária do Porto. Além disso, nos casos em questão, “é possível dizer que não estarão numa situação de perigo“, acrescentou.

A mesma opinião tem o juiz especialista em Direito de Família e Menores e membro da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia de Direito Privado, António Fialho. Em declarações ao JN, este especialista aponta que “há casos em que a desintegração seria muito pior do que continuarem integradas” nas famílias que os compraram.

Ainda assim, será necessário apurar a situação das crianças e das respetivas famílias. “O critério de avaliação a que será dada preferência, quer pelo regulamento da União Europeia, quer pela Convenção de 96, fala sempre do superior interesse da criança avaliado na cultura jurídica de cada país”, acrescenta ainda António Fialho, em declarações ao mesmo jornal.

Mas isso não significa que os emigrantes envolvidos não sejam alvo de processos-crime. Segundo o mesmo juiz, caberá a cada país onde as crianças vivem decidir o que fazer.

Já quanto ao casal detido e acusado de tráfico de seres humanos, foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, tendo sido decretada prisão domiciliária à mulher e apresentações periódicas às autoridades para o seu companheiro, disse fonte policial ligada ao processo à Agência Lusa.

Além dos crimes de tráfico, estão também indiciados por crimes de “falsificação de documentos autênticos” associados às crianças, segundo o comunicado da PJ.



