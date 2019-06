Português foi condenado por violar filha, sobrinha e sogra durante 12 anos na Bélgica, Luxemburgo e Portugal. As violações começaram quando as crianças tinham seis e nove anos e uma das vítimas tentou o suicídio duas vezes.

Emigrante português condenado a sete anos de prisão por violar família

Um homem português, de 41 anos, foi condenado a sete anos de prisão por violar uma filha e uma sobrinha, na altura menores, e ainda a sogra, durante mais de 10 anos, em Athos, na Bélgica, onde reside, mas também no Luxemburgo e em Portugal.

O Ministério Público, representado pelo procurador Etienne Donnay, tinha pedido uma pena nunca inferior a 15 anos, pelas agressões e danos morais que este português tinha infligido anos a fio, desde a primeira década de 2000, à sua família, mas o juiz do Tribunal de Arlon decidiu-se por uma pena de sete anos.

“Que caso penoso e doloroso. Que anos de sofrimento”, declarou o procurador Etienne Donnay ao tribunal, numa das sessões do julgamento, enumerando os factos e as violações perpetradas pelo agressor, de acordo com o jornal belga La Capitale. “Tudo acompanhado de ameaças e violência”, acrescentou Étienne Donnay. O português negou sempre tudo, à exceção das relações sexuais com a sua sogra, a avó das meninas.

As sucessivas violações terão começado quando uma das meninas tinha seis anos e outra nove, e prolongaram-se ao longo da infância e adolescência, indica a edição luxemburguesa do jornal L’Avenir.

Em consequência destes violentos abusos “uma das vítimas tentou por duas vezes suicidar-se” e outra das vítimas "engravidou dele e teve de abortar”, contou a advogada da parte civil das vítimas em tribunal, Anne-Cathrinne Lepage, citada pelo La Capitale.

“Impossível imaginar o calvário vivido por estas vítimas (…) de várias gerações”, por uma “família inteira”, ao longo de “uma dúzia de anos”, vincou Lepage, em tribunal.

A imprensa belga e luxemburguesa seguiu o julgamento deste comerciante de sucesso na cidade belga de Athus, na província do Luxemburgo, onde possui um café restaurante no centro, noticiando que a família deste português viveu “num clima de terror”, instaurado por ele. E tudo se soube porque uma das vítimas, agora maior, decidiu revelar o que se passou e apresentar queixa.

A condenação e a pena “em liberdade”

Para a decisão de condenar o português a sete anos de prisão, o tribunal considerou que as acusações das vítimas foram “tangíveis” e as do acusado que “não foram objetivas”. Além da extrema gravidade e multiplicidade dos factos e do período de infração que se estendeu por vários anos. “No entanto, o risco de reincidência é mínimo e o réu não tem antecedentes criminais”, concluiu o tribunal.

A acusação pediu prisão imediata para o português, mas o tribunal recusou alegando que o perigo de fuga era quase nulo, como informou o advogado do acusado, Marc Kauten, a La Meuse. “Ele deve receber, em breve, a notificação para se apresentar na prisão para cumprir a sua pena, mas também podemos recorrer da sentença e o meu cliente poderá permanecer em liberdade até o caso subir ao tribunal de apelação. É bem possível que seja isso que aconteça”, vincou este advogado.

Numa das sessões do julgamento, Marc Keuten considerou a possibilidade de todo este caso contra o seu cliente ser uma cabala orquestrada pela sua ex-mulher para lhe retirar dinheiro. “De forma bizarra, a queixa foi feita quando o casal estava em pleno processo de divórcio e o meu cliente tinha recusado o reembolso de um crédito à sua ex-mulher”, argumentou o advogado.

