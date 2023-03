Além da inscrição de residentes portugueses nas listas para as eleições municipais de junho, Taina Bofferding e Pedro Sousa e Abreu discutiram também a questão da violência doméstica na comunidade.

Eleições

Embaixador e ministra do Interior discutem participação lusa nas comunais

Ana TOMÁS Além da inscrição de residentes portugueses nas listas para as eleições municipais de junho, Taina Bofferding e Pedro Sousa e Abreu discutiram também a questão da violência doméstica na comunidade.

O embaixador português, Pedro Sousa e Abreu, encontrou-se esta semana com a ministra do Interior, Taina Bofferding, numa visita de cortesia onde foi discutida a participação dos portugueses nas eleições comunais.

De acordo com o comunicado do Ministério do Interior, o embaixador e a ministra falaram sobre a inscrição de residentes portugueses nas listas para as eleições municipais de 11 de junho deste ano, tendo Taina Bofferding informado o representante do Estado português sobre a campanha de sensibilização para a necessidade de os não luxemburgueses se inscreverem nos cadernos eleitorais para que possam exercer o seu direito de voto nas eleições comunais.

Novo embaixador. "Portugueses estão bem integrados na sociedade luxemburguesa" "O que é verdadeiramente necessário é que nós, portugueses no Luxemburgo, sejamos iguais a nós próprios, disse o embaixador português no Grão-Ducado, Pedro Sousa e Abreu, em entrevista ao Contacto.

Recorde-se que o recenseamento eleitoral pode ser feito até ao próximo dia 17 de abril. Taina Bofferding lembrou também que para este sábado está organizado um dia nacional de inscrição nos cadernos eleitorais.

Outro dos assuntos abordados no encontro entre a ministra luxemburguesa e o embaixador português foi a violência doméstica.

As duas partes concordaram em reavivar a colaboração entre os dois países para consciencializar a comunidade portuguesa para os programas de apoio disponíveis no Grão-Ducado sobre este problema.

Em 2020, depois dos luxemburgueses, os portugueses eram a nacionalidade mais representada tanto na condição de vítimas de violência doméstica, como na de agressores, entre todas as nacionalidades residentes no Grão-Ducado.



Além do encontro com a ministra Taina Bofferding, o embaixador português encontrou-se, esta semana, também com Yuriko Backes. Uma reunião que a ministra das Finanças disse ter resultado numa "excelente" troca de perspetivas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.