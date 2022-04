Rússia ameaça tomar "medidas de retaliação" após expulsão de diplomata russo do Grão-Ducado. Entretanto, quase 40 diplomatas europeus foram expulsos do país.

Guerra na Ucrânia

Embaixador do Luxemburgo na Rússia convocado pelo Kremlin

A Rússia anunciou nesta terça-feira a expulsão de 36 diplomatas belgas e holandeses, uma medida de retaliação às expulsões de diplomatas russos destes países, na sequência da ofensiva militar na Ucrânia.

A lista incluiu 21 diplomatas belgas e 15 holandeses, incluindo 14 funcionários na embaixada holandesa em Moscovo e um no consulado geral holandês, em São Petersburgo, de acordo com uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Este grupo tem de deixar a Rússia dentro de duas semanas.

Moscovo também convocou o Embaixador do Luxemburgo, Georges Faber, avisando-o de que a Rússia pode decidir tomar medidas semelhantes em resposta à expulsão de um diplomata russo do Grão-Ducado no início do mês.

A Rússia "reserva-se o direito de tomar medidas de retaliação" contra esta expulsão "pouco amigável e infundada", acrescentou a declaração do ministério.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, Wopke Hoekstra, já fez saber que "lamenta" a mudança de Moscovo. "Vamos ver quais serão as consequências de tantos colegas terem de deixar Moscovo e São Petersburgo", avisa.

Nas últimas semanas, outros países europeus, incluindo a Alemanha, França, Itália e Espanha, expulsaram dezenas de diplomatas russos.

