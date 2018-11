Depois de rejeitar, num primeiro momento, dar mais respostas sobre o tema, António Gamito enviou resposta acerca do artigo dedicado à contratação abaixo do salário mínimo na embaixada e ainda sobre a intenção de “congelar as relações com o Contacto”.

Embaixador de Portugal responde ao Contacto



De acordo com o previsto na Lei de Imprensa, publicamos o direito de resposta de António Gamito, embaixador de Portugal no Luxemburgo.

Meu Caro Paulo,

Já que em tempos me convidou a responder aos textos que o Contacto tem vindo a escrever diariamente, ao abrigo do direito de resposta que me é garantido pela Lei e sem querer entrar em mais polémicas estéreis, agradecia que publicasse no seu jornal escrito e online, com destaque igual ao que eu tenho merecido, os seguintes factos:

1. Quando soube que tinha sido nomeado para Embaixador em Lisboa e me telefonou para Lisboa a pedir para lhe dar uma entrevista, não hesitei.

2. Quando me entrevistou longamente no meu gabinete na Embaixada após a minha chegada ao Luxemburgo e falámos, entre outras matérias, das indexações dos salários ao vencimento mínimo praticado neste país, disse-lhe que, logo que aqui tinha chegado fora avisado pelos funcionários da Embaixada e do Consulado Geral da situação e que já estava a tentar resolver o assunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), com vista a acabar com as divergências de interpretação entre as respectivas legislações.

3. Qual não é o meu espanto quando vejo depois artigos em catadupa a dizer que tinha assinado a abertura de um concurso com um salário inferior ao mínimo luxemburguês. O SENHOR NÃO PERCEBEU, CONFORME LHE TENTEI EXPLICAR E NÃO AMEAÇAR, QUE ESTA ABERTURA DE CONCURSO, INSTRUÇÃO AQUI RECEBIDA ANTES DA MINHA CHEGADA AO LUXEMBURGO, TERIA DE SER FEITA OBRIGATORIAMENTE DE ACORDO COM A LEI PARA ACABAR COM O VINCULO PRECÁRIO DA FUNCIONÁRIA. ALIÁS, O MNE RECONHECEU QUE CUMPRI AS INSTRUÇÕES PENDENTES. NÃO OBSTANTE, A MINHA INTERVENÇÃO JUNTO DO MNE PARA GARANTIR O SALÁRIO MINIMO DAQUI PROSSEGUIU. E PENSO QUE CONSEGUIREI ATINGIR ESSE OBJECTIVO MUITO EM BREVE.

4. Por outro lado, não estava em causa, como noticiado, o contrato de trabalho de uma funcionária da residência, mas sim da Embaixada – a senhora da limpeza, que anteriormente tinha já feito diversas reclamações junto da OGBL muito antes da minha chegada ao Luxemburgo.

5. EM MOMENTO ALGUM AMEACEI OU REFERI, COMO NOTICIOU, O CONGELAMENTO DAS RELAÇÕES COM O CONTACTO, TENDO ANTES AFIRMADO A QUEBRA DE CONFIANÇA GERADA A PARTIR DO MOMENTO DO PRIMEIRO TELEFONEMA QUE ME FEZ PARA LISBOA, CIMENTADA COM A GRANDE ENTREVISTA QUE LHE CONCEDI, LAMENTANDO A DIVERGÊNCIA QUE TINHAMOS SOBRE ESTA MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO ADIANTARIA CONTINUAR A CONVERSAR.

6. ACRESCE QUE, DEPOIS DESTA DIVERGÊNCIA E PERANTE A ACUSAÇÃO DE TER CORTADO OS CONTACTOS COM O SEU JORNAL, DEVO DIZER QUE ISSO NÃO CORRESPONDE À VERDADE: I) NA CINEMATECA, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA SEMANA DO FILME PORTUGUÊS, APERTEI-LHE A MÃO E AGRADECI EM PÚBLICO O PATROCÍNIO DO CONTACTO A ESTE EVENTO; II) DEPOIS, NUM JANTAR NA CÂMARA DE COMÉRCIO, SENTOU-SE AO MEU LADO O DIRECTOR COMERCIAL DO CONTACTO COM QUEM CONVERSEI NATURALMENTE; III) ONTEM MESMO O SEU DIRECTOR GERAL E VOCÊ ESTIVERAM REUNIDOS COM O COORDENADOR DE ENSINO DE PORTUGUÊS PARA PREPARAR UM SUPLEMENTO MENSAL DEDICADO AOS JOVENS, INICIATIVA QUE APOIO. ISTO É CONGELAR OS CONTACTOS COM A EMBAIXADA?

7. Parece-me pois que houve um equívoco comunicacional, como diz o MNE, talvez da minha parte, mas seguramente também da sua. E já agora quero-lhe dizer que nunca violei em 30 anos de carreira diplomática o direito à liberdade de imprensa, que aliás muito prezo e que, em muitas ocasiões da minha vida profissional, defendi, E CUJA ACUSAÇÃO REFUTO ENERGICAMENTE .

8. Espero que estes esclarecimentos possam normalizar o relacionamento do Contacto com esta Embaixada, pois julgo que a recente conduta do jornal não se coaduna com a missão de que fui encarregado pelas mais altas instituições do Estado português e prejudica também os interesses da comunidade, dividindo-a. Proponho-lhe assim que olhemos para a frente e recomecemos a relação que ao inicio parecia tão auspiciosa. Da minha parte, e com toda a franqueza, estendo-lhe a mão para começarmos de novo. Espero sinceramente que aceite. Seria bom para todos.

Com consideração,

António Gamito



Resposta ao embaixador Depois de ler o direito de resposta do embaixador de Portugal no Luxemburgo e conforme previsto também na Lei de Imprensa, sublinho que não houve artigos em catadupa acerca do tema – houve um que suscitou um telefonema do embaixador em que usou a expressão “congelar relações com o Contacto”. A expressão é sua, porque eu nada inventei da conversa telefónica e não minto; não me referi à abrangência, mas ao facto de se tratar de retaliação e tentativa de intimidação. E, conforme teve oportunidade de perceber, a Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo e a Associação Luxemburguesa de Jornalistas Profissionais analisaram o assunto da mesma forma que nós. O Contacto mantém a informação publicada e que se baseou não só na denúncia apresentada pelo sindicato OGBL, mas também no anúncio relativo à abertura do concurso. O embaixador teve, aliás, oportunidade de se referir ao assunto, uma vez que, conforme é das regras, foi contactado no sentido de prestar esclarecimentos. Além disso, na resposta enviada confunde dois conceitos distintos: salário mínimo e indexação salarial. Ambos são para respeitar porque fazem parte do que está estipulado de forma legal no Luxemburgo. “Divergências de interpretação entre as respetivas legislações” já aconteceram no passado e o Estado português foi chamado à atenção por isso. E parece-me no mínimo invulgar que, para se acabar com um vínculo precário, seja preciso um concurso em que a visada continua com um vencimento abaixo do salário mínimo. O Contacto trabalha todos os dias, desde a sua fundação em 1970, para a comunidade lusófona. Não dividimos – contribuímos para a união. Por outro lado, não julgo o passado do embaixador, observo o presente. Folgo em saber que me estende a mão como na Cinemateca. Apertei-lhe a mão porque nada tenho contra si, nem guardei qualquer rancor. E, por isso, vou continuar a estender-lhe a mão. Sem deixar de lembrar que, conforme respeitamos o seu trabalho, esperamos que respeite o nosso.

Paulo Jorge Pereira

