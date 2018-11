Um mês depois de ter chegado ao Luxemburgo, o novo embaixador de Portugal, António Gamito, apresentou esta quarta-feira as credenciais ao Grão-Duque Henri.

Embaixador de Portugal no Luxemburgo apresenta credenciais ao Grão-Duque

Um mês depois de ter chegado ao Luxemburgo, o novo embaixador de Portugal, António Gamito, apresentou esta quarta-feira as credenciais ao Grão-Duque Henri. A acreditação teve lugar Palácio grão-ducal, juntamente com os novos embaixadores da Moldávia, Finlândia e Nigéria.

Antes de chegar ao Luxemburgo, António Gamito exercia o cargo de diretor executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, com sede em Lisboa, desde 2016, tendo sido também embaixador de Portugal em Argel, na Argélia.



4 Foto: © Cour grand-ducale / tous droits réservés

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: © Cour grand-ducale / tous droits réservés Embaixador da Moldávia. Foto: © Cour grand-ducale / tous droits réservés Embaixadora da Finlândia. Foto: © Cour grand-ducale / tous droits réservés Embaixador da Nogéria. Foto: © Cour grand-ducale / tous droits réservés

A sua chegada ao Luxemburgo, para ocupar o lugar deixado vago por Carlos Pereira Marques, ficou marcada pela recente decisão de congelar as relações com o jornal Contacto.



A medida foi tomada por António Gamito depois de o semanário ter denunciado a abertura de um concurso para regularizar a situação de uma trabalhadora na residência do embaixador, mas com salário inferior ao mínimo do Luxemburgo, como denunciou o sindicato OGBL.