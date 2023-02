O novo embaixador no Grão-Ducado, Pedro Sousa e Abreu, está oficialmente em funções desde janeiro.

Comunais 2023

Embaixador de Portugal: "Não deixem passar esta oportunidade" de votar nas comunais

Henrique DE BURGO

O novo embaixador de Portugal no Luxemburgo começa a sua missão a poucos meses das eleições comunais, marcadas para 11 de junho.

Confrontado com os cerca de 15% de potenciais eleitores portugueses inscritos para participar nas eleições, Pedro de Sousa Abreu lembra que as autarquias tomam várias decisões que influenciam a vida quotidiana das pessoas e apela aos portugueses para se inscreverem para votar.

As eleições comunais de 11 de junho serão as primeiras eleições no Luxemburgo sem discriminação em termos de participação para votantes, depois da abolição da cláusula de residência de cinco anos para os estrangeiros.

As inscrições nos cadernos eleitorais terminam no dia 17 de abril, ou seja, 55 dias antes das eleições. Os residentes podem inscrever-se presencialmente na sua comuna, online via MyGuichet.lu ou ainda neste fim de semana, no Festival das Migrações.

