O novo embaixador da República da Guiné-Bissau, Joaquim Apolinário Mendes de Carvalho, apresenta esta quinta-feira as suas credenciais ao Grão-Duque Henri.

Embaixador da Guiné-Bissau apresenta credenciais ao Grão-Duque

Na véspera, Mendes de Carvalho vai estar presente, pelas 18h30, numa receção organizada pela Global Chamber of Commerce for Portuguese Speaking Countries, em Kirchberg, onde vai também reunir-se com representantes da comunidade guineense no Grão-Ducado.

Mendes de Carvalho foi nomeado em junho deste ano embaixador extraordinário plenipotenciário da Guiné-Bissau na Bélgica, funções que exerce cumulativamente com as de representante da Guiné-Bissau junto do Luxemburgo, Holanda, Suíça e União Europeia.



O diplomata foi representante permanente da Guiné-Bissau junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).