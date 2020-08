A bolsa foi entregue pelo embaixador dos EUA J. Randolph Evans durante uma visita ao Centro no passado dia 27 de agosto.

Embaixada dos EUA oferece bolsa ao Centro de Ciência do Luxemburgo

A bolsa foi entregue pelo embaixador dos EUA J. Randolph Evans durante uma visita ao Centro no passado dia 27 de agosto.

O Centro de Ciência do Luxemburgo em Differdange recebeu uma subvenção de 10 mil dólares americanos (aproximadamente 8 399 euros) da Embaixada dos EUA para construir uma nova exposição interactiva de foguetões a hidrogénio.

O objetivo do novo projeto é educar aos estudantes sobre a física por detrás da exploração espacial. A exposição começará a ser preparada em janeiro de 2021, e está prevista para abril a inauguração da mesma.



Segundo Evans: "O Centro de Ciência do Luxemburgo faz um trabalho incrível captando a imaginação de estudantes de todas as idades - incluindo eu - e tornando a ciência acessível e agradável.

"A Embaixada tem a honra de se associar nesta nova exposição interactiva e compreensível que irá demonstrar os conceitos científicos altamente complexos, mas incrivelmente excitantes, que tornam possível o voo espacial, colocando o poder nas mãos de mentes jovens e lançando os sonhos das futuras gerações de cientistas e engenheiros aqui mesmo no Luxemburgo", disse Evans.

Segundo o embaixador, esta bolsa é "mais um exemplo da forte ligação entre os Estados Unidos e o Luxemburgo para construirmos juntos o nosso futuro através da educação, particularmente nos campos da ciência e do Espaço".

Nicolas Didier, Presidente e Director-Geral do Centro de Ciência do Luxemburgo, também sublinhou o sentimento de "honra" que lhes permitirá "alargar a nossa colecção de diversos motores", citou a RTL.

Segundo Didier, o hidrogénio é uma das fontes de combustível mais promissoras do futuro, uma tecnologia também utilizada no mais recente Sistema de Lançamento Espacial da NASA.

