Comunais

Em Weiler-la-Tour os candidatos já estão eleitos antes das eleições

Redação Nesta comuna, o número de candidatos é exatamente o mesmo que o dos lugares disponíveis para o conselho municipal.

Em Weiler-la-Tour não será necessário haver votação no próximo dia 11 de junho, data das eleições comunais e altura em que os municípios do Grão-Ducado vão a votos para escolherem os seus representantes autárquicos.



No caso desta comuna do sul do país, os candidatos já estão eleitos. Como explica o Luxemburger Wort, o conselho municipal de Weiler-la-Tour é composto por nove eleitos e foram apenas nove os candidatos que se inscreveram para disputar as eleições nesta comuna.

Nesse sentido, e de acordo com o jornal, a lei estabelece que os nove candidatos são automaticamente eleitos para os lugares disponíveis.

Caberá ao novo conselho municipal decidir depois quem será o presidente do município e os conselheiros municipais.

Três dos atuais membros não se candidataram: Cecile Hemmen, que liderou os destinos da autarquia de 2011 a 2018, Nadine Nober e Corinne Guidoreni não vão integrar o próximo executivo.



Atualmente, o município de Weiler-la-Tour é presidido por Vincent Reding, que ocupa o cargo desde o final de dezembro de 2018.

