Em todo o lado se apela ao recenseamento. Até na missa

O padre Belmiro Narino, que era capelão da comunidade portuguesa no Luxemburgo desde 1978, morreu na madrugada de 11 de janeiro, aos 86 anos, vítima de doença prolongada. O “padre Belmiro”, como era mais conhecido, estava hospitalizado desde outubro no Centro Hospitalar do Luxemburgo em Strassen, acabando por falecer na clínica de Eich, para onde tinha sido transferido dias antes.