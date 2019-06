Em terra de ninguém

A concentração do poder político e económico em poucos e as gritantes desigualdades sociais são pais da corrupção e das migrações forçadas

Emigrar não é fácil. As pessoas que o fazem encontram-se como no meio de uma ponte. Tiveram que abandonar amigos, família e as sociedades e culturas que conheciam, e encontram-se agora numa zona que só pouco a pouco vão conhecendo, em que estão muitas vezes privados de iguais direitos políticos, e outras vezes sentem-se sem capacidade de participar.

Há vários combates políticos a fazer sobre esta matéria. O primeiro é afirmar que ser favorável à liberdade de circulação das pessoas não é o mesmo que ser por um modelo de globalização económica e de integração europeia que faz, dedeterminados países, locais em que a divisão internacional do trabalho é absolutamente subalterna e que só são permitidos empregos mal pagos e trabalhos precários e sem direitos sociais.

O presidente da comissão organizadora do 10 de Junho, o jornalista João Miguel Tavares aludiu que a corrupção e o falhanço da “meritocracia” estava a obrigar todos os jovens portugueses que querem uma vida melhor a emigrar. É preciso dizer que a corrupção é inerente a um sistema político e económico em que muitas grandes empresas privadas vivem à sombra dos negócios pagos pelo Estado e que muitos dos políticos circulam entre os cargos públicos e os potentados económicos e financeiros. A concentração do poder político e económico em poucos e as gritantes desigualdades sociais são pais da corrupção e das migrações forçadas. Para garantir uma igualdade de oportunidades e que as pessoas não sejam obrigadas a emigrar é necessário que na sociedade funcionem “elevadores sociais”, como o ensino de qualidade para todos e um acesso universal à cultura e à saúde.

A crise económica dos anos da troika foi uma máquina de guerra que tornou as nossas sociedades mais desiguais; fez pagar a especulação financeira pelos contribuintes mais pobres e continuou a concentrar o poder político e a riqueza em muito poucos.

Aqui chegamos a uma questão que se coloca a todos aqueles que ficaram em Portugal e a nós que decidimos emigrar: para tudo isto mudar é preciso que o poder de decisão política seja democraticamente distribuído. Isso significa obviamente que os imigrantes no Luxemburgo possam ambicionar a ter direito a voto, mas não se esgota nisso. É preciso que a sociedade portuguesa, luxemburguesa e outras sejam mais democráticas e que permitam a pluralidade de opiniões, deem um acesso mais igual de todos ao espaço público e que a economia e os processos de globalização estejam sujeitos a um maior controlo democrático.

Agradeço, em nome da redação do Contacto, a honra que nos deu o Presidente da República ao aceitar escrever um texto para os portugueses que vivem no Luxemburgo, usando as páginas do nosso jornal. Marcelo Rebelo de Sousa fez da proximidade com as pessoas um marco da sua presidência. Esse timbre é algo de humanista e democrático que vale sempre a pena sublinhar.



