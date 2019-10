Foram já quatro incidentes que tiveram impacto em diferentes rios do Luxemburgo com descargas poluentes. As autoridades equacionam criar um grupo de trabalho para evitar a descarga poluente nos rios em caso de acidentes industriais ou fogos florestais.

Em menos de três meses, quatro descargas poluentes nos rios do Luxemburgo

Foram já quatro incidentes que tiveram impacto em diferentes rios do Luxemburgo com descargas poluentes. As autoridades equacionam criar um grupo de trabalho para evitar a descarga poluente nos rios em caso de acidentes industriais ou fogos florestais.

No fim de julho, a poluição tomou conta do rio Chiers. Em meados de setembro, centenas de peixes apareceram mortos no Alzette e, na terça-feira desta semana, foi a vez de o Sûre sofrer as consequências do combate ao incêndio em Echternach. Em pouco tempo, aconteceram vários incidentes em diferentes cursos de água do Luxemburgo.

A importância dos recursos hídricos para o futuro do país é cada vez mais discutida num momento em que as questões ambientais estão na ordem do dia. Quer seja a seca, quer seja os efeitos das cianobactérias ou os projetos económicos de grande exigência energética como o projeto Google em Bissen, a verdade é que os três acidentes ambientais preocupam.

A poluição no Sûre foi consequência do combate ao fogo na fábrica da Euro-Composites onde cerca de 100 bombeiros usaram água, espuma à base de substâncias tóxicas bem como solventes e resinas fenólicas que acabaram por fluir no rio.

Neste momento as autoridades alemãs trabalham em conjunto com funcionários luxemburgueses a fim de travar o fluxo e reduzir o impacto destas substâncias no ecossistema em Steinheim.

Dois acidentes no Alzette

Em setembro, o rio Alzette foi vítima de duas descargas poluentes. O primeiro foi no dia 13 de setembro com a entrada no rio de quase 20 mil m3 de água não tratada proveniente de uma falha do sistema automático da estação de tratamento de águas residuais de Beggen. Foram mais de 17 km de curso de água poluído com peixes sem oxigénio.

Cinco dias depois, o mesmo rio voltou a assistir a um erro técnico em Bettembourg com um derrame de cerca de 600 m3 de águas residuais sem tratamento. Na altura, a ministra do ambiente, Carole Dieschbourg, solicitou um relatório pormenorizado.

Poluição no Chiers

A descarga no Sûre fez recordar o acidente no Chiers a 31 de julho quando o incêndio na fábrica de Kronosopan, em Sanem, fez com que milhares de metros cúbicos de água e espuma usadas no combate ao incêndio pelos bombeiros fluírem no Chiers. Também aqui a fauna e a flora sofreram com o incidente.

Em causa no incidente estava o mecanismo de retenção da zona industrial de Sanem. Carole Dieschbourg reconheceu as deficiências "devido à sua idade e à falta de manutenção". Para já está a ser equacionado a criação de um grupo de trabalho para tratar do problema da água durante incêndios de grande escala em áreas de atividade industrial ou durante incêndios florestais.

