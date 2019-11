O restaurante que emprega sobretudo refugiados reabriu no dia 19 de outubro, no bairro de luxo da capital do Luxemburgo. A mudança permitiu aumentar não só o espaço, mas também os clientes e o número de funcionários.

Em Limperstberg, o "Chiche" está a dar que falar (e saborear)

Maurice FICK O restaurante que emprega sobretudo refugiados reabriu no dia 19 de outubro, no bairro de luxo da capital do Luxemburgo. A mudança permitiu aumentar não só o espaço, mas também os clientes e o número de funcionários.

"Está sempre aberto e cheio", sorri Pitt Pirrotte, co-gestor do "Chiche", o restaurante de gastronomia síria que se mudou há cinco semanas das instalações temporárias, em Hollerich, para Limpertsberg.

A grande particularidade deste restaurante, para além dos pratos típicos do Médio Oriente, é o facto de a sua equipa ser constituída sobretudo de refugiados, como forma de incentivar a sua integração não só no mercado de trabalho mas também na sociedade luxemburguesa.

"O critério de seleção não são as suas competências, mas o quanto precisam realmente de um contrato de trabalho para permanecerem no Luxemburgo", explica Marianne Donven, co-gestora e co-fundadora do projeto.

A equipa do Chiche inclui refugiados, requerentes de asilo, mas também "aqueles que são completamente rejeitados mas não podem ser repatriados". É o caso de uma mulher albanesa que tem três filhos e é vítima de violência doméstica. "Às vezes, o trabalho ajuda a regularizar a situação das pessoas", diz Marianne Donven.

Dos 30 funcionários, o restaurante deu agora um salto de 40%, e emprega 42 pessoas, das quais apenas quatro não são refugiadas. Sírios, iraquianos, afegãos, albaneses, nigerianos, somalis, camaroneses..., todos estão ali para se reconstruírem aos poucos, recuperarem a autoconfiança e desenvolverem competências sociais e linguísticas.

Após a sua mudança para Limperstberg, o restaurante tem tido muito sucesso. "Às sextas e sábados à noite, servimos 330 refeições. Este sábado até tivemos de recusar servir uma centena de pessoas. É uma coisa louca", diz Pitt Pirotte, surpreendido com a grande procura. " Talvez seja um efeito da curiosidade inicial, mas não me parece... Acho que mais de metade dos clientes não conhece a história do Chiche, mas vêm aqui pela atmosfera, pela qualidade dos pratos e pela gentileza do serviço", explica.

Com a mudança para um dos bairros mais ricos da capital, as mesas estão ainda mais cheias e os clientes também mudaram. Ao meio-dia, o espaço atrai muitos funcionários dos bancos vizinhos. Uma grande surpresa foi a recente visita de Jean Asselborn, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Imigração.

Agora que o "Chiche" reabriu em Limperstberg, o objetivo dos seus responsáveis é abrir um novo espaço também em Esch-sur-Alzette, em frente ao teatro d'Esch. As instalações já estão em desenvolvimento e o restaurante poderá começar entrar em funcionamento "no final do ano ou no início do próximo ano".

Chiche! 20 Avenue Pasteur, L-2310 Luxemburgo Segunda-feira a sábado | 12h00 - 14h00 | 18h00 - 22h00 https://www.chiche.lu/

Adaptação do artigo original publicado em francês no Luxemburger Wort