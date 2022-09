Governo vai pronunciar-se sobre a situação energética atual. Acompanhe em vídeo e em direto no Contacto.

Luxemburgo 1

Energia

Em direto. Xavier Bettel e Claude Turmes falam às 13h

Diana ALVES

É esperado esta sexta-feira um anúncio por parte do Governo sobre a situação energética atual. O Executivo reúne-se esta manhã em Conselho de Ministros e a seguir ao encontro haverá uma conferência de imprensa.

A conferência de imprensa de Xavier Bettel e de Claude Turmes tem início marcado para as 13h e poderá ser acompanhada em direto no vídeo abaixo, com tradução simultânea para francês e língua gestual.

Numa curta nota divulgada aos media na quinta-feira, o Ministério de Estado refere que a conferência será dada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel – como habitual – e pelo ministro da Energia, Claude Turmes. Razão pela qual o aumento dos preços da energia deverá estar em destaque.

Gás. Família de quatro pessoas poderá ter de pagar 6.000 euros por ano "Cálculos teóricos" da Enovos apontam para um aumento na ordem dos 77% no Grão-Ducado.

O fornecedor Enovos alertou esta semana que os preços do gás aumentarão substancialmente a 1 de outubro. Em causa está uma subida que poderá rondar os 80%. Segundo as contas da empresa, um agregado familiar de quatro pessoas, por exemplo, poderá passar a pagar cerca de seis mil euros por ano em gás, se incluirmos as taxas da rede atualmente cobertas por um subsídio do Estado.

Além deste aumento, os fornecedores preveem que o custo da eletricidade suba 35% nos próximos meses. Estes aumentos, associados à constante evolução dos preços dos combustíveis e ao fim do desconto de 7,5 cêntimos na bomba, está a preocupar os consumidores.

Sindicatos, câmaras profissionais e também alguns partidos, incluindo Os Verdes, já vieram alertar para a necessidade de serem tomadas medidas de apoio aos consumidores e empresas o mais rapidamente possível.

