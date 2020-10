O primeiro ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert vão falar aos jornalistas depois do conselho de Governo extraordinário que se realiza hoje.

Luxemburgo 1

Em direto. Xavier Bettel deverá anunciar novas medidas restritivas

Madalena QUEIRÓS O primeiro ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert vão falar aos jornalistas depois do conselho de Governo extraordinário que se realiza hoje.

Novas medidas restritivas deverão ser anunciadas hoje pelo chefe de Governo luxemburguês, Xavier Bettel. A conferência de imprensa deverá contar com a presença da ministra da Saúde, Paulette Lenert. Declarações que poderá seguir aqui em direto.

Com a subida do números de casos, Xavier Bettel convocou um conselho de Governo extraordinário para hoje, mas o primeiro-ministro já admitiu a hipótese de avançar com novas medidas restritivas.

Covid-19. Xavier Bettel não descarta novas medidas mais restritivas Bettel sublinhou que o aumento drástico de novos casos no Luxemburgo está a ser “um quebra cabeças para o Governo”.

Os últimos indicadores revelados pelo Governo apontam para 175 contaminações com covid-19.

Não houve mais nenhuma vítima mortal a registar, situando-se o número de mortos nas 133 pessoas.

Sábado realizaram-se cerca de 8.192 testes.

Vários países europeus adotaram medidas restritivas face à subida das infeções. É o caso da Bélgica que impôs o recolher obrigatória e encerrou bares e restaurantes, durante um mês.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.