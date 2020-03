Primeiro -ministro aprova 200 milhões de euros por mês para apoiar as licenças parentais.

Em direto. Xavier Bettel aprova apoios de nove mil milhões de euros de apoio à economia

Redação Primeiro -ministro aprova 200 milhões de euros por mês para apoiar as licenças parentais.

O primeiro-ministro anunciou um pacote de nove mil milhões de euros para apoiar a economia na sequência da crise do coronavírus.

O conselho de ministros aprovou medidas para economia.

"Temos uma economia e finanças muito fortes, podemos reforçar a economia nos proximos dias e meses", afirmou .

"Estamos preparados e continuamos a preparar-no, a propagação deste vírus tem que ser travada", acrescentou

Temos garantias para os créditos que do

Hoje temos um orçamento de crise de 128 milhões de euros.

A saude da nossa populaçãoé o mais importante

Aproveito para dar o meu respeito para

Agradeceu todos por terem respeitado

"Faço um apelo urgente a fazer que o contacto social direto deve ser evitado. "'e um perigo para todos e cada um que não respeitem as regras"

Nos últimos dias, após os sucessivos Conselhos de Ministros, o executivo luxemburguês tem apresentado novas medidas, com um impacto considerável na vida dos cidadãos. Os objetivos são conter a propagação do coronavírus e ajudar as empresas e famílias que se vêem agora numa situação económica muito difícil.



