Governantes revelam mais pormenores sobre as novas medidas sanitárias e a estratégia de desconfinamento para o setor do ensino.

Em direto. Paulette Lenert e Claude Meisch falam ao país às 11h

Os ministros da Saúde e do Ensino Superior e Investigação, Paulette Lenert e Claude Meisch, revelam a partir das 11 horas desta manhã mais pormenores sobre as novas medidas sanitárias e a estratégia de desconfinamento.

Na conferência de imprensa desta manhã os dois governantes vão estar acompanhados pelo chefe do grupo de trabalho do Instituto Luxemburguês da Saúde (LIH, na sigla inglesa), Ulf Nehrbass. A conferência de imprensa conjunta é transmitida em direto através do canal de vídeo do governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual. Acompanhe em baixo (em francês):



Os alunos e professores das turmas dos finalistas terão a oportunidade de ser testados à covid-19 a partir desta terça-feira, 28 de abril. Este é o grupo de estudantes e docentes que podem regressar à escola a partir de 4 de maio.



