Em direto. "Não queremos deixar cair ninguém"

"Temos cinco mortos confirmados, acabam de me dizer", avança agora o primeiro-ministro do Luxemburgo. "A situação é séria", vinca o chefe do governo do Grão-Ducado no início da conferência de imprensa marcada desta sexta-feira.

O Estado tem de continuar a funcionar, diz o primeiro-ministro. E apelou: A população tem de ficar em casa, embora haja exceções: "Temos de ir sozinhos comprar os alimentos. Podemos sair e passear, mas apenas para apanhar ar fresco. Mas temos de sair sozinhos ou com quem vivemos, e se encontrarmos gente, temos de respeitar a regra de distância de dois metros".

O fundamental é ficar em casa, voltou a frisar.

Ontem 400 controlos foram feitos e não houve reparos para pessoas. Só um café foi notificado verbalmente, indicou Xavier Bettel.

Os ortopedistas, como os oculistas podem continuar a funcionar para questões urgentes, diz o primeiro-ministro.

"O setor das limpezas pode continuar a funcionar", sublinhando a importância destes trabalhadores em muitos locais.

Como exceção, os camiões podem circular no domingo. Esta medida é necessária para abastecer os mercados e lojas, frisa Bettel.

Quanto aos dois mil lugares oferecidos aos frontaliers para ficarem no Luxemburgo, 150 frontaliers já aproveitaram a oferta. "E estamos a colaborar com os outros países vizinhos", no sentido de agilizar esse procedimento.

Outra boa notícia. "Vamos instalar um outro hospital provisório" para aumentar o número de camas, esta é uma ação preventiva, se a situação se agravar nos próximos dias". Este hospital provisório vem de Paris.

Ontem, diz Xavier Bettel foram feitos 750 testes para diagnosticar o Covid-19, e "somos o país com maior número de testes, em relação ao número da população". Mas é preciso ter uma prescrição médica para fazer os testes.

"Fazemos encomendas de material todos os dias", quer seja de testes para Covid-19 e outros materiais.

Há empresas que fecharam e outras vão fechar. O desemprego em tempo parcial ficará a funcionar, mas não sei durante quanto tempo, assume o primeiro-ministro.

Quais as regras no trabalho do governo para evitar o contágio? "Eu próprio trabalho todos os dias no meu gabinete, as portas estão sempre abertas para evitar a contaminação, e as reuniões são por videoconferência", conta Xavier Bettel.

"Se ficar de quarentena, se o teste der positivo, vou seguir as regras", declarou.

"Quanto às estatística desta manhã, como disse, houve um erro humano e os números, de um laboratório, foram contados duas vezes", justificou.

O número de mortos são cinco, e um sexto ainda não está confirmado que seja pelo Covid-19, explicou o primeiro-ministro.

"Da parte da Alemanha estamos em negociações para chegar a acordo também para a possibilidade do teletrabalho" sem prejuízo para os trabalhadores em termos de regimes fiscais. "Como já chegámos a acordo com a França e a Bélgica".

Os pequenos comerciantes vão ter apoios, para as pequenas e médias empresas estamos a criar uma série de medidas para os apoiar, "não queremos deixar cair ninguém", vinca Xavier Bettel.





Subiu hoje para 484 o número de infetados pelo novo coronavírus no Luxemburgo. Mas esta manhã o site do Ministério da Saúde dava conta de 618 casos, um número foi entretanto corrigido para 484. Fonte do Ministério da Saúde confirmou à Radio Latina que se tratou de um erro, sem adiantar mais detalhes sobre a situação. Confirmam-se então 484 casos de infeções no Luxemburgo e quatro mortes. Isto significa um aumento de 149 casos de ontem para hoje, mantendo-se o mesmo registo de mortes.











