Luxemburgo 1

Em direto. Ministro do Trabalho anuncia medidas para manter emprego

Redação Dan Kersch, ministro do Trabalho, Emprego e da Economia Social e Solidária apresenta as medidas para manter o emprego na sequência da crise de coronavírus às 17h30.

Fazer o ponto de situação das medidas tomadas em matéria de emprego para fazer face à crise do Covid - 19 é o objetivo da conferência de imprensa do ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social, Dan Kersch, que se realiza às 17h30.

Uma conferência que poderá acompanhar aqui em direto:

O ministro falará ainda sobre as novas medidas e procedimentos relativamente aos pedidos de desemprego temporário e adoções de disposição relativas às indeminizações de desemprego e das modificações pontuais e temporárias relativamente ao tempo de trabalho.

Já quase 7000 empresas já pediram apoio para desemprego parcial.

