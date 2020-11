Acompanhe aqui a transmissão vídeo em direto a partir das 10:00.

Luxemburgo 1

Em direto. Ministro da Educação faz balanço covid-19 nas escolas

Redação

O ministro da Educação Claude Meisch faz esta quinta-feira de manhã, a partir das 10:00, o ponto de situação da crise pandémica nas escolas do país. Meisch será acompanhado por Francine Vanolst, diretor-geral do ensino fundamental e Romain Nehs, diretor-geral do ensino secundário. Na semana passada, entre 2 e 8 de novembro, a taxa de incidência de covid-19 no país diminuiu em quase todos os grupos etários, com exceção da faixa dos 0 aos 14 anos, onde aumentou.

Segundo o comunicado enviado às redações, Meisch vai apresentar a "análise da evolução dos casos positivos nas escolas desde o início do ano lectivo (15 de setembro) até ao início das férias de Todos os Santos, a 1 de novembro". A apresentação será transmitida em direto e com tradução simultânea para o francês. Poderá acompanhar no vídeo abaixo a partir das 10:00:

O número de mortes por covid-19 no Luxemburgo mais do que duplicou na semana entre 2 e 8 de novembro. Registaram-se 35 morte na primeira semana deste mês face às 14 contabilizadas na semana anterior. A idade média das vítimas é de 84 anos. O último balanço dá conta de 206 mortos desde o início da pandemia e mais de 24.500 casos da doença

