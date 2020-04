Ontem, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que o regresso à escola se fará em três fases, mas remeteu para hoje os pormenores sobre os planos do Governo nesta matéria.

Em direto. Ministro da Educação fala às 14h00

O ministro da Educação, Claude Meisch, revela hoje os detalhes da reabertura das escolas, encerradas há um mês por causa da pandemia da covid-19.

A conferência de imprensa de Claude Meisch tem início marcado para as 14h e será transmitida em direto no site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual.





