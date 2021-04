Acompanhe em vídeo e em direto no Contacto a partir das 14:00.

Em direto. Ministro da Educação avalia esta tarde impacto da crise sanitária

Susy MARTINS

Mais de um ano após o início da pandemia, o Governo decidiu fazer um balanço do impacto da crise no ensino. Numa conferência de imprensa agendada para esta quinta-feira, a partir das 14h, o ministro da Educação, Claude Meisch fará um ponto de situação sobre a situação no setor. Poderá acompanhar em direto no vídeo abaixo:

Ensino à distância, divisão de turmas, quarentenas e isolamentos ou ainda o uso da máscara durante todo o tempo em que estão nos estabelecimentos escolares. São medidas que fizeram parte do dia-a-dia de milhares de crianças e jovens e que serão alvo de escrutínio pela tutela esta tarde.

Para além das medidas covid-19 nas escolas, espera-se ainda a divulgação das conclusões do inquérito escolar "ÉpStan" relativas a 2020, que foi feito a cerca de 40 mil alunos do país. Os inquéritos - feitos a cada dois anos - foram feitos no início deste ano letivo e vão permitir, particularmente, avaliar o impacto do ensino à distância que ocorreu entre março e maio de 2020 nos alunos do Grão-Ducado.

O "ÉpStan" tem como objetivo determinar as necessidades individuais dos jovens a cada ano letivo e permite, por exemplo, fazer comparações a nível nacional ou entre turmas.



