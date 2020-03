Durante a conferência de imprensa que o Contacto vai transmitir em direto falará ainda dos entendimentos a que chegou com os seus congéneres europeus sobre as medidas a tomar para salvar as empresas ao nível europeu.

Luxemburgo 1

Em direto. Ministro da Economia apresenta medidas para apoiar empresas às 18h00

O ministro da Economia, Franz Fayot, apresenta hoje um pacote de medidas que pretende apoiar as empresas e a economia nacional afetadas pela crise do coronavírus.

Durante a conferência de imprensa, que o Contacto vai transmitir em direto, falará ainda dos entendimentos que chegou com os seus congéneres europeus sobre as medidas a tomar para salvar as empresas a nível europeu.





