Em direto. Ministra da Saúde fala ao país esta noite

Paulette Lenert fala em direto sobre a situação no país após reunião da comissão parlamentar da Saúde.

A ministra da Sáude fala, mais uma vez, ao país sobre o que se pode esperar do Governo no combate à covid-19.

A conferência de imprensa de Paulette Lenert vai ser transmitida no site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual, e ficará depois disponível no canal YouTube do Executivo. Acompanhe aqui:

A comissão da saúde reuniu-se nesta segunda-feira para analisar as novas medidas restritivas anunciadas pelo Governo. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou na sexta-feira a instauração de um recolher obrigatório entre as 23h00 e as 06h00. Além disso, o número de pessoas recebidas em casa será limitado a quatro. Quatro será também o número máximo de clientes que poderão sentar-se à mesma mesa num café ou restaurante, exceto se se tratar de pessoas que vivam debaixo do mesmo teto. Estas medidas vão integrar a chamada 'lei covid', cuja revisão deverá ir a votos no Parlamento ainda esta semana.



